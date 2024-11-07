Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге школьник поджег вышку сотовой связи за 30 тыс. рублей

В Петербурге подросток пытался сжечь вышку сотовой связи по заданию кураторов

close
Pexels

В Колпино задержан 14-летний школьник по подозрению в попытке поджога вышки сотовой связи. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел 3 ноября, возле вышки сотовой связи в Колпино на улице Понтонной были обнаружены следы поджога. Полицейские нашли на месте фрагмент пластиковой бутылки с остатками неизвестной жидкости, у опоры оплавился металлический ящик.

По предварительной информации, к совершению преступления причастен 14-летний школьник. Мальчик получил задание в одном из мессенджеров, за поджог вышки неизвестные пообещали ему 30 тысяч рублей. Розжиг вместе с жвачкой за пару часов до дела он купил в местном магазине. Следователи устанавливают причастность к поджогу еще двух его приятелей-ровесников. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее в Рязани подросток пытался сжечь три локомотива.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами