В Петербурге школьник поджег вышку сотовой связи за 30 тыс. рублей

В Колпино задержан 14-летний школьник по подозрению в попытке поджога вышки сотовой связи. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел 3 ноября, возле вышки сотовой связи в Колпино на улице Понтонной были обнаружены следы поджога. Полицейские нашли на месте фрагмент пластиковой бутылки с остатками неизвестной жидкости, у опоры оплавился металлический ящик.

По предварительной информации, к совершению преступления причастен 14-летний школьник. Мальчик получил задание в одном из мессенджеров, за поджог вышки неизвестные пообещали ему 30 тысяч рублей. Розжиг вместе с жвачкой за пару часов до дела он купил в местном магазине. Следователи устанавливают причастность к поджогу еще двух его приятелей-ровесников. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее в Рязани подросток пытался сжечь три локомотива.