Гинеколога лишили лицензии за данный пациентке совет изучать Библию после аборта

Гинеколог из Лос-Анджелеса потерял лицензию за то, что прописал сделавшей в молодости аборт пациентке изучение Библии. Об этом сообщил Independent.

Доктор Люсьен Кокс из Лос-Анджелеса потерял работу спустя три года после того, как поинтересовался у своей 63-летней пациентки, «есть ли в ее жизни Иисус». Этот вопрос 75-летний гинеколог задал в ответ на признание женщины о сделанном в 1987 году по собственному желанию аборте. Мужчина завел разговор о религиозной жизни пациентки во время планового осмотра, а когда она заявила, что не религиозна, заверил ее, что «дьявол правит миром», и посоветовал изучать Библию.

После визита к Коксу женщина обвинила его в непрофессиональном поведении и грубой халатности, а также в «крайних отклонениях от стандартов лечения». Позже выяснилось, что в 2014 году на доктора уже подавали жалобу за «попытку ректального осмотра матки без предварительного предупреждения». Тогда 42-летняя женщина вызвала на место полицию, но гинеколог избежал ответственности.

В итоге Медицинский совет Калифорнии отстранил Кокса от медицинской практики, его лицензия была аннулирована 5 ноября. Адвокат доктора сделал заявление, в котором говорится, что его клиент является глубоко религиозным человеком и лишь предложил женщине «программу изучения Библии, которую она может найти полезной».

Ранее митрополит Тверской и Кашинский Амвросий написал письмо беременным женщинам, чтобы уберечь их от абортов.