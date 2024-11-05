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Эксперт рассказал, почему роботы пока не могут заменить людей в логистике

Эксперт Пахомов: в России нельзя заменить курьеров для внутригородской логистики

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Дефицит кадров повлиял не только на рост требований и зарплат сотрудников в логистике, но и на активное внедрение систем автоматизации. Эти технологии действительно частично заменяют человеческий труд, но вопрос о количестве остающихся рабочих мест остается открытым. О том, какие системы автоматизации используются сегодня и почему потребность в сотрудниках сохраняется, «Газете.Ru» рассказал Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов СДЭК.

В первую очередь автоматизация применяется в тех сферах, где человеческий ресурс наиболее востребован. В складской логистике уже существует широкий спектр решений: от масштабных кросс-белт линий до роботов-сортировщиков и манипуляторов.

«Оборудование используется не только для сортировки отправлений, но и для других простых операций, например паллетайзеры — устройства, которые формируют паллеты с использованием стрейч-пленки. Один паллетайзер заменяет 2–3 человека, ранее занимавшихся упаковкой вручную», — объяснил он.

автоматизированное решение создается под конкретные параметры складского комплекса, и универсальных решений не существует. Каждое новое устройство требует дополнительных затрат для бизнеса. В таких условиях востребованы сотрудники, способные решать гибкие задачи, которые роботы пока не могут выполнять с тем же уровнем универсальности. При окупаемости робота в 2–3 года такие системы могут быть эффективнее людей примерно на 20%, но в целом универсальным решением по-прежнему остается человек.

«Полная автоматизация процессов в логистике пока недостижима; на текущем этапе это скорее синергия людей и технологий. Внедрение автоматизированных систем сопровождается трансформацией рабочих мест: задачи, ранее выполнявшиеся вручную, передаются техническим специалистам, которые поддерживают и обслуживают новое оборудование», — отметил эксперт.

Ситуация с автоматизацией в других сферах логистики отличается. Например, ни одна компания в России пока не может полностью заменить курьеров для внутригородской логистики — существующие решения остаются дорогими и требуют участия человека.

«Контроль и обслуживание автоматизированных систем остаются необходимыми, и пока стоимость человеческого труда не достигнет уровня, сопоставимого со стоимостью автоматизации, полной замены людей ожидать не стоит. Основная задача бизнеса сейчас — удержание и повышение эффективности производственных процессов, а не автоматизация ради самой автоматизации», — резюмировал специалист.

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