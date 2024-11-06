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Российский подросток ударил отчима ножом во время ссоры

В Нижегородской области подросток ударил отчима ножом во время ссоры

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Depositphotos

В Нижегородской области несовершеннолетний во время ссоры взял нож и ударил отчима лезвием. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в октябре текущего года в доме на Новой улице в городе Кулебаки. Между подростком и его отчимом произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний нанес мужчине удар ножом в область грудной клетки.

В результате пострадавшего госпитализировали. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Подозреваемого в нападении на отчима подростка задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Информации о причинах ссоры между подростком и отчимом не поступало.

Ранее воспитательницу детского сада из Петербурга заподозрили в поножовщине.

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