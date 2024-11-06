Многодетная россиянка с сыном-подростком избили знакомого ради мести

На Кубани многодетная сельчанка с сыном избили пьяного знакомого ради мести. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает kuban.kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел 5 ноября в селе Отрадо-Кубанском, расположенном в Гулькевичском районе. По словам очевидцев, на мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, напала многодетная местная жительница со своим сыном-подростком — они избили сельчанина. Предварительно, все случилось из-за личного конфликта между россиянами.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Его супруга обратилась за помощью в правоохранительные органы и сообщила о нападении на мужа.

Полицейские назначили проведение проверки по факту произошедшего. Действиям участников инцидента дадут правовую оценку.

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