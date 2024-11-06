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Умер директор фильмов «Экипаж» и «От зари до зари»

Директор фильма «Экипаж» Борис Криштул умер на 84-м году жизни

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Телеграм-канал Союз кинематографистов РФ

Заслуженный работник культуры России, киновед и директор многих известных картин Борис Криштул ушел из жизни на 84-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, Криштул скончался в четверг, 6 ноября. Причины его смерти пока не уточняются. Известно, что киновед скончался в возрасте 83 лет.

Борис Криштул работал в качестве директора на киностудии «Мосфильм» и студии «Юность», принимая участие в создании таких фильмов, как «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «Экипаж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Рецепт ее молодости» и многих других.

С начала 1990-х годов он полностью сосредоточился на преподавании и стал доцентом ВГИКа.

Борис Иосифович Криштул также является автором множества книг о киноистории. Среди его работ - «Унесенные ветром славы. Взлеты и падения великих продюсеров» (2012), «Добро пожаловать в «Юность» (2018), «Длинная дорога в Канны» (2022) и ряд других публикаций.

Сегодня также скончалась заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян.

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