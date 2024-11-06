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Сумку с кошкой и котенком вышвырнули из окна в Петербурге

В Петербурге из окна вышвырнули сумку с кошкой и котенком

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Shutterstock/Naviya

В Петербурге неизвестные выбросили из окна сумку с кошкой и котенком. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «Кошкиспас».

По информации группы, женщина, которая шла в поликлинику мимо дома №25 на улице Пилотов, увидела, как кто-то выбросил из окна сумку. Она во время падения ударилась о ветки дерева, и из нее выпали взрослая кошка и котенок, которые повисли на дереве.

Прохожие самостоятельно сняли котенка, так как он оказался достаточно низко на дереве для этого. Взрослая кошка самостоятельно свалилась на газон примерно через десять минут. Отмечается, что видимых повреждений животные не получили.

Сумку, в которой вышвырнули кошку и котенка, также подобрали. Очевидцы сообщили о намерении обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов по факту произошедшего.

Ранее ростовчанка, кидавшаяся в прохожих утюгами, сбросила с 17-го этажа кошку.

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