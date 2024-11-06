Патрушев рассказал о развитии агропромышленного комплекса России

Россия регулярно бьет рекорды и стала весомым игроком на глобальном рынке продовольствия. Об этом на лекции «АПК: вчера, сегодня, завтра» в ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание» рассказал зампред правительства России Дмитрий Патрушев.

По его словам, сделанный в 2014 году шаг в сторону собственного производства позволил агропромышленному комплексу (АПК) страны стать драйвером экономики. Он уточнил, что поддержка государства позволила создать предпринимателям выгодные условия. Также сильно выросло финансирование АПК, а механизмы поддержки стали развиваться.

«Предоставлялись они и крупному, и малому бизнесу. Тогда страна узнала об активном импортозамещении, то есть о переориентации рынка на отечественные товары. Резкий скачок совершили целые направления сельского хозяйства», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что системная господдержка позволила развиваться даже тем направлениям, которые требовали больших капиталовложений и долго окупались. Он добавил, что принадлежность продукции России стало гарантом высокого качества. По его словам, отечественное продовольствие покупают около 160 стран.

«По итогам прошлого года доход России от экспорта продукции АПК достиг сорока трех с половиной миллиардов долларов. А если измерять объемы экспорта в тоннаже — мы являемся третьим поставщиком продовольствия в мире. В прошлом году объем поставок превысил 100 миллионов тонн», — сказал зампред правительства.

Она напомнил, что сельские территории с 2020 обретают современный облик. Уверенному движению отрасли вперед способствует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

«С 2025 года у нас появится новый национальный проект — «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его мероприятия затронут важнейшие направления. Это селекция, генетика растений и животных, биотехнологии, ветпрепараты, сельхозтехника и оборудование. Здесь мы, конечно, рассчитываем, что в эту работу большой вклад внесут сегодняшние студенты. По сути дела — вы, ребята», — подчеркнул Патрушев.