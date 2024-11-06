Опыт реформы местного самоуправления в Подмосковье распространят на всю страну

Местное самоуправление является опорой Московской области. Об этом в ходе обсуждения поправок в законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который готовится к принятию во втором чтении Госдумой, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что сейчас в регионе существует одноуровневая система. По его словам, это не говорит об отсутствии диалога или взаимопонимания с коллегами.

«Все, что мы делаем в Московской области, мы обязательно делаем сообща и с Советом депутатов на муниципальном уровне, и, конечно, с главой. Также у нас очень активно работает Общественная палата», — сказал мэр.

Глава региона подчеркнул, что все эти институты важны для Подмосковья. По его мнению, новая редакция 131-го закона поможет сохранить эти партнерские отношения.

Отмечается, что Подмосковье и Калининградская область являются пилотными регионами, где прошла реформа. Предполагается, что этот опыт будет тиражироваться на всю Россию. Концепция законопроекта предполагает преобразование муниципальных районов в городские и муниципальные округа в течение нескольких лет.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в России чуть больше 20 регионов, которые самостоятельно перешли на одноуровневую систему.

«Московская область — показательный пример. Здесь осуществляется упрощение и оптимизация структур управления для их более эффективной работы. Необходимо сосредоточить полномочия муниципальной власти в одном законе, а не в 100 с лишним нормативных актах, как это есть сейчас. Это сделает процесс управления более прозрачным», — отметил он.

Напомним, в Московской области реформа территориальной организации ОМСУ началась в 2014 году. Тогда в составе региона было 36 муниципальных районов, 36 городских округов (в том числе 5 ЗАТО), 111 городских и 177 сельских поселений. После преобразований в Подмосковье осталось 57 городских округов, в числе которых 5 ЗАТО. Это позволило оптимизировать работу ОМСУ.