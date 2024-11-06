В Клину прошла «Ночь искусств»

Более 620 жителей и гостей Московской области приняли участие в акции «Ночь искусств» в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину 3 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В рамках акции гости смогли посетить выставочные проекты музея и экскурсии по мемориальному дому. Также в музее провели тематическую экскурсию «Вся Италия в одном кабинете».

В рамках экспозиции «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь» большие и маленькие посетители приняли участие в семейной игре «Все искусства в гости к нам» и игровой программе «Сказки ученого кота».

Вечер завершился одноактными балетами «Шопениана» и «Анна Каренина» в исполнении артистов Московского областного государственного академического театра «Русский Балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.