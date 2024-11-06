Девушке выстрелили в лицо во время разборки в российском ресторане

В Тыве девушка получила выстрел в лицо в ходе разборки, произошедшей в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Бай-Хаакском районе. В ресторане «Столичный» случился конфликт с перестрелкой, в результате которой пострадали шесть человек. Сообщается, что пятерых из них доставили в медицинское учреждение с серьезными травмами.

Известно, что одной из пострадавших выстрелили в лицо. Пуля попала девушке в щеку и разорвала ее. Более подробной информации о состоянии раненых не поступало.

По неподтвержденным данным «Осторожно, новости», к произошедшему может быть причастен депутат Верховного Хурала от «Единой России» Саян Ондар — он пока что никак не комментировал ситуацию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, однако имена фигурантов неизвестны.

Ранее в Дагестане мужчина шесть раз выстрелил в бывшего зятя.