«Мелкие упали, кому-то голову ударили»: родители пожаловались на давку в школе Краснодара

В краснодарской школе №102 произошла давка в раздевалке из-за того, что сразу у нескольких классов одновременно закончились уроки. Об этом «Газете.Ru» заявила мама одного из школьников Яна. По ее словам, среди детей началась паника — они визжали, пищали и кричали.

«Закончились уроки, от детей стали поступать сообщения, что они не могут выйти из школы, потому что там давка. Мы начали звонить детям, выяснять, все ли в порядке. Буквально через пару минут все дети стали отвечать на звонки. Получилось так, что в конце дня все классы спустились вниз. Это первый раз так получилось, что у учеников стало больше уроков, чем в прошлой четверти, и заканчиваются они примерно в одно и то же время. И все одновременно спустились к раздевалке: одни заходили, другие выходили, и середина детей оказалась в давке. Началась паника среди детей. Кто-то визжать, пищать, кричать начал», — сказала она.

Яна предположила, что инцидент произошел из-за нехватки уроков ОБЖ в школах. По словам женщины, завуч заверила родителей, что давка продлилась не дольше минуты, и пообещала провести с учениками «пятиминутки о безопасности».

«Мы тут же позвонили классному руководителю, нас связали с завучем, которая находилась там. Она объяснила, что в течение минуты вся эта давка была распределена, детей выпустили из школы, открыли запасные двери. Даже не открыли, это все было открыто, она говорит, просто не понятно, почему дети выходили в одну дверь, а там их на самом деле то ли две, то ли три. Обещали нам снять камеры школьные, показать, что случилось на самом деле. И неправильное поведение детей. Завуч нам пообещала, что проведут пятиминутки утром о безопасности, объяснят, что такое поведение недопустимо. Сегодня уже дети сообщили, что людей было в два раза больше, но давки не было. Можно сказать, что травм никаких не было. Скорее всего это был испуг у детей. Там находились охранники, находился гардеробщик. Ну и возраст детей — это среднее звено: пятый, шестой, седьмой классы. Я думаю, это еще нехватка уроков ОБЖ. Если бы ОБЖ вернули бы в школы, дети бы знали, как себя вести, как не попасть в давку и как себя вести, чтобы из нее выйти», — добавила она.

Еще одной родительнице Ирине ребенок рассказал, что старшие дети во время давки вели себя «безобразно», некоторые из школьников получили травмы.

«Ребенок сказал, что в давку не полез, ждал в стороне. Просто у семиклассников и пятиклассников одновременно закончились уроки. Старшие вели себя безобразно. Вход в гардероб был всего один открыт. Некоторые мелкие упали, кому-то голову ударили. Это все, что он рассказал. Из взрослых никого не видел», — уточнила Ирина в беседе с «Газетой.Ru».

6 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что в школе №102 в Краснодаре произошла давка в гардеробе, куда одновременно пришли ученики 14 классов. По данным канала, гардеробщица не смогла справиться с потоком детей, а охранник на произошедшее никак не реагировал, в результате чего некоторые школьники пострадали, порвали одежду или разбили телефоны. Прокуратура организовала проверку.

Ранее давка произошла в одной из школ Ростова-на-Дону в первый день работы гардероба.