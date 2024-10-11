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У мужчины раздулся живот из-за редкого заболевания печени

Motheship: в Сингапуре у мужчины раздулся живот из-за синдрома Бадда-Киари

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Pixabay

У мужчины из Сингапура раздулся живот из-за редкого заболевания печени, пишет Mothership.

Как сообщают СМИ, живот мужчины увеличился в несколько раз всего за две недели. Он обратился в клинику, где врачи провели серию тестов и выявили серьезные проблемы с его печенью. В итоге у пациента диагностировали синдром Бадда-Киари.

При этом состоянии закупориваются печеночные вены, что может привести к боли в животе и асциту. Специалисты объясняют, что это заболевание встречается крайне редко — около одного случая на миллион в год.

Лечение мужчины заняло месяц, в течение которого ему были показаны многочисленные обследования и процедуры — от биопсии до установки стента в печень. Он потерял более 20 кг и теперь проходит регулярные проверки в больнице каждые две-три недели.

К счастью, после интенсивного лечения, состояние пациента улучшилось, и ему удалось избежать пересадки печени. Отец сингапурца выразил благодарность медицинскому персоналу за оказанную помощь и поддержку, подчеркивая, что его сын, который прежде вел здоровый образ жизни без вредных привычек, стал жертвой неожиданного и редкого заболевания.

Ранее врачи поставили опасный диагноз мужчине, который постоянно чувствовал себя уставшим.

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