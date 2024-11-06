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Модель plus-size рассказала, что вынуждена летать на частных самолетах из-за своих ягодиц

Daily Mail: plus-size модель из США летает на частных самолетах из-за размера ягодиц

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graciebon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель plus-size из США рассказала, что вынуждена летать на частных самолетах из-за своих больших ягодиц, пишет Daily Mail.

Популярная модель plus-size Грейси Бон, набравшая более девяти миллионов подписчиков в соцсетях, рассказала, что теперь летает только на частных самолетах, так как обычные гражданские лайнеры ей не подходят из-за слишком больших ягодиц. Женщина заявила, что раньше выкупала два-три места для перелета, однако решила подыскать для себя альтернативу.

Модель уверяет, что обладает естественными формами тела, несмотря на слухи о пластических операциях, и призывает авиакомпании создать более просторные места для пассажиров. Ранее она делилась трудностями, с которыми сталкиваются женщины plus-size во время путешествий, и даже запустила петицию с требованием к перевозчикам учесть потребности таких, как она.

Ранее plus-size модель Эшли Грэм осудили за фото в боди с глубоким декольте.

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