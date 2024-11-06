В Омске водитель привязал пса за поводок и заставил его бежать за автомобилем

В Омске неизвестный привязал собаку к машине и заставил ее бежать за автомобилем. Видео от свидетеля инцидента появилось в Telegram-канале «Омск с огоньком».

По словам горожан, запись была сделана на проспекте Мира. На ней видна машина с нечитаемыми из-за грязи номерами, стоящая на светофоре. Рядом с автомобилем находится довольно крупная собака на поводке.

Действие происходит посреди проезжей части, где животному может грозить опасность. Когда машина начинает движение, пес, осаженный на короткий поводок, вынужден перейти на бег.

Возмущенные омичи надеются привлечь водителя к ответственности, в полиции скандальный ролик пока не комментировали.

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