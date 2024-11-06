Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омске водитель привязал пса за поводок и заставил его бежать за автомобилем

В Омске собаку привязали к машине и заставили бежать по проезжей части

В Омске неизвестный привязал собаку к машине и заставил ее бежать за автомобилем. Видео от свидетеля инцидента появилось в Telegram-канале «Омск с огоньком».

По словам горожан, запись была сделана на проспекте Мира. На ней видна машина с нечитаемыми из-за грязи номерами, стоящая на светофоре. Рядом с автомобилем находится довольно крупная собака на поводке.

Действие происходит посреди проезжей части, где животному может грозить опасность. Когда машина начинает движение, пес, осаженный на короткий поводок, вынужден перейти на бег.

Возмущенные омичи надеются привлечь водителя к ответственности, в полиции скандальный ролик пока не комментировали.

Ранее в Приморье пьяный мужчина вывесил свою собаку с балкона на поводке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами