В Москве мошенницы обещали пенсионерам подарки от соцслужбы и грабили их

В Москве полицейские задержали двух мошенниц, которые под видом соцработников обворовывали квартиры пенсионеров. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Злоумышленницы обзванивали одиноких пенсионеров и представлялись сотрудниками социальной службы. Аферистки сообщали доверчивым пожилым людям, что им положены некие подарки от службы, или напрашивались к ним домой под иными предлогами.

«Так, подельницы под предлогом вручения подарка на 90-летие наведались к жительнице района Бибирево. Пока одна из гостей делала бабушке массаж тела, ее сообщница украла попавшиеся на глаза деньги, ювелирные изделия и ключи от входной двери. Завладев имуществом общей стоимостью около 450 тысяч рублей, злоумышленницы скрылись», — сообщили в МВД.

Второй потерпевшей оказалась 87-летняя москвичка, ей злоумышленницы предложили сверить номера имеющихся у пенсионерки банкнот. Отвлекая внимание женщины, они обыскали комнаты и похитили 600 тысяч рублей. Мошенниц удалось задержать, ими оказались 41-летняя жительница Москвы и 38-летняя жительница Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело о краже, обе фигурантки заключены под стражу. Следователи проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Москве 70-летняя пенсионерка украла 1 млн рублей у своей 96-летней подруги.