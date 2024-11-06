В РОЦИТ назвали новый способ кражи аккаунта Gmail через ботов

Хакеры регулярно ищут новые способы взлома аккаунтов Gmail, вплоть до создания ботов, которые в автоматическом режиме отвечают в соцсетях на просьбы о помощи с доступом к почте, рассказал член правления РОЦИТ Андрей Ярных.

«Учитывая трудности, с которыми уже сталкивались российские пользователи Gmail, для наших граждан этот риск также присутствует. В условиях, когда доступ к аккаунту может быть критически важен, лучше доверять данные отечественным почтовым сервисам», — отметил он.

По словам члена комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, из-за особенностей экосистемы западного ИТ-гиганта есть шанс потерять доступ ко всему профилю Google.

«От Gmail лучше отказаться и перейти на отечественные почтовые сервисы. Последние не только безопаснее, но и не привязаны к Google, что нивелирует указанную выше проблему», — сказал он.

Ранее специалисты рассказали о новом способе кражи учетной записи Gmail. При обращении за помощью к поддержке Google хакеры активируют ботов, которые выдают себя за «помощников».

Напомним, в сентябре этого года в РОЦИТ поступили сообщения о неполадках в работе Gmail. Пользователи жаловались на невозможность регистрации и проблемы с двухфакторной аутентификацией: не приходят SMS. В октябре стало известно, что некоторые россияне лишились доступа к своей рабочей и личной электронной почте на Gmail.