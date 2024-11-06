Психолог выступила против идеи закрыть детям до 14 лет доступ в соцсети

В России предложили запретить детям в возрасте до 14 лет пользоваться соцсетями. Против такой инициативы выступила психолог Дарья Дугенцова. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила, что сегодня это важная часть социализации детей и подростков, которые не разделяют офлайн и онлайн-общения.

С 12 лет дети входят в пубертатный возраст, когда запреты воспринимаются как что-то более интересное, отметила Дугенцова. Поэтому разговоры о планах запретить интернет на этом фоне выглядят странными, считает она.

«Если мы что-то запрещаем и не даем альтернативу, то можем получить негатив. Дети будут ненавидеть государство, которое это запретило, хотя до этого был полный доступ, и никто не переживал», — объяснила она, подчеркнув, что в таком исходе можно и не думать о формировании у молодежи чувства патриотизма.

Сегодня дети не разделяют офлайн и онлайн-общение, воспринимая соцсети как возможность контактировать с близкими по интересам людьми, подчеркнула психолог. Сегодня на улице редко можно увидеть большие группы детей и молодежи, которые дружелюбно общаются, — в основном они сегодня переместились как раз в интернет, заключила Дугенцова.

Напомним, с идеей запретить социальные сети детям до 14 лет выступил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков — соответствующее предложение он направил в кабмин, Совфед и Госдуму. Свою инициативу он объяснил тем, что в последнее время участились жалобы на запрещенный контент в соцсетях.

Ранее стало известно, что в России создали систему для выявления экстремистов в соцсетях.