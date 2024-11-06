Россиянин продал знакомому сувенирные монеты за 1 млн рублей

В Северной Осетии правоохранители расследуют дело о продаже 16 сувенирных монет за огромные деньги. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

По делу о мошенничестве проходит неоднократно судимый житель Владикавказа. По информации оперативников, в апреле 2024 года фигурант, выдав сувенирные монеты за старинные, убедил 24-летнего знакомого приобрести их. Процесс покупки растянулся на полгода. Подозреваемый под различными предлогами просил покупателя переводить ему различные суммы: якобы для оплаты госпошлин, услуг нотариуса и проведения искусствоведческого исследования, а также получения заключения Императорского Монетного двора. В общей сложности мужчина выманил около 1 млн рублей.

«В сентябре этого года фигурант, получив в общей сумме около 1 млн рублей, принес обманутому гражданину монеты с гравировкой старинных иностранных денег и времен царской России в количестве 16 штук», — говорится в сообщении СМИ.

Изучив полученный товар самостоятельно, покупатель пришел к выводу, что никакой ценности они не представляют, после чего обратился к правоохранителям. Полицейские задержали подозреваемого, возбудили уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Кирилло-Белозерском музее нашли клад с монетами эпохи Смутного времени.