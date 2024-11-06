Под Новосибирском пытаются спасти енота, уже неделю сидящего в запертой квартире

Под Новосибирском брошенный хозяином енот уже неделю живет один в квартире. Об этом сообщает kp.ru.

Владелец квартиры в искитимской многоэтажке бросил енота одного на целую неделю. В поисках спасения тот расковырял монтажную пену. Соседи мужчины увидели через щель в двери лапки и поняли, что зверек просит еду.

Теперь жильцы дома по очереди ходят кормить его с вилочки фруктами и овощами. Они обеспокоены состоянием животного и пытались связаться с хозяевами, но безуспешно.

Соседи говорят, что в квартире стоит ужасный запах и она выглядит заброшенной. Несмотря на обращения в полицию и МЧС, решить проблему не удается. Если ситуация не изменится, жильцы планируют обратиться в прокуратуру. Региональное министерство природы также подключилось к делу о спасении енота.

Ранее в Сингапуре сняли запрет на содержание в квартирах кошек, действовавший 35 лет.