В Сингапуре сняли запрет на содержание в квартирах кошек, действовавший 35 лет

Сингапур отменяет запрет на содержание домашних животных в многоквартирных домах, сообщает The Guardian.

Новые правила, как уточняется, вступят в силу только в сентябре. Пока в стране действует запрет на содержание котов, в то время, как число владельцев домашних животных в Сингапуре уже значительно возросло. Согласно отчету Euromonitor International, в 2023 году в городе насчитывалось около 94 тыс. домашних кошек, что почти на 10% больше, чем в 2019 году.

Запрет, который многие сингапурцы естественным образом нарушают, был введен в 1989 году. С тех пор власти считали, что кошек нельзя держать в многоквартирных домах, так как «они склонны сбрасывать шерсть, испражняться или мочиться в общественных местах, а также издавать квакающие звуки, которые могут причинять неудобства соседям».

Несмотря на абсурдность закона, власти иногда штрафовали владельцев котов на сумму до 4 000 сингапурских долларов (около 265 тыс. рублей) после жалоб соседей. В итоге около 90% жителей Сингапура проголосовали за то, что кошки должны быть официально разрешены в качестве домашних животных.

Согласно новым правилам, жильцам многоэтажных домов будет разрешено иметь до двух кошек, а также одну собаку утвержденной породы при условии прохождения бесплатного онлайн-курса по содержанию домашних животных, а также микрочипирования и регистрации своих питомцев.

Ранее в одном из штатов США захотели запретить собакам высовываться из окон автомобилей,