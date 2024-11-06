Менеджер банка украл у клиентов 33 млн рублей и спустил деньги на отдых

В Петербурге огласили приговор сотруднику банка, который почти год переводил себе деньги клиентов. Подделывая их подписи, мужчина украл 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как удалось установить и доказать следствию, обвиняемый работал персональным менеджером в банке. С августа 2022-го по июль 2023 года он использовал данные клиентов, подделывал их подписи и переводил деньги на другие счета.

За восемь месяцев ему удалось похитить 33 миллиона рублей. Деньги он тратил на подарки для своей девушки, покупку брендовых вещей, гаджетов, поездки на курорты и перелеты бизнес-классом.

Когда факт хищения вскрылся, в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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