В Прикамье суд отказал в компенсации женщине, обидевшейся на слово «овца»

Суд в Пермском крае отказался признать слово «овца» оскорблением и не стал удовлетворять иск о компенсации, сообщает РИА Новости.

Конфликт между жительницами Лысьвы привел их в Лысьвенский городской суд. Автор иска требовала у своей обидчицы 20 тыс. рублей за то, что та назвала ее овцой, и просила возбудить дело об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП («Оскорбление»). Однако прошение о компенсации было отклонено, а до этого истице было отказано в возбуждении дела.

По словам юриста Александра Митрюка, слово «овца» было признано судом необидным, так как, согласно «Словарю русского языка», оно означает самку барана, а говорящий, употребляя его в адрес оппонента, может иметь в виду сбившегося с правильного пути человека. Кроме того, слово «овца» отсутствует в «Словаре русской брани» В.М. Мокиенко.

«До 15 ноября определен срок для подачи возражений. Позднее дело будет передано на рассмотрение в Пермский краевой суд», — уточнили в горсуде.

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