Болельщика «Спартака» оштрафовали за оскорбление фанатов «Динамо» во время матча

В Москве оштрафовали болельщика «Спартака» за то, что он оскорблял фанатов «Динамо» во время футбольного матча. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Спартаковец Сергей К. пришел 2 октября на матч «Спартак» — «Динамо», проходивший на ВТБ Арене. По версии стороны обвинения, мужчина взял мегафон и начал оскорблять динамовцев, скандируя обидные кричалки. Предположительно, в тот день болельщики «Спартака» выкрикивали популярный нарратив, ассоциируя «Динамо» с силовиками из-за его происхождения, и использовали кричалку «Банана-мама» с обсценной лексикой.

За это против Сергея возбудили административное дело о нарушении правил официального спортивного мероприятия и оштрафовали на 3 тыс. рублей. Кроме того, наказание может грозить другим болельщикам двух московских команд за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» и оскорбительные выражения в адрес соперника.

Ранее в Финляндии прервали матч из-за оскорбления российских игроков.