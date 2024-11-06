В Москве пятилетний мальчик прятался от насильника на полке в гардеробной в гостевом доме

В Москве сотрудника гостевого дома подозревают в домогательствах в отношении пятилетнего мальчика, мать нашла ребенка раздетым в одной из комнат. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Жительница Москвы около двух лет назад открыла гостевой дом «Фоминское» в районе Троицка. Периодически хозяйка наведывалась туда вместе с пятилетним сыном. Мальчик быстро нашел общий язык с 43-летним разнорабочим, мужчина часто общался с ребенком и играл с ним.

В один из дней мальчик попросил мать отпустить его поиграть со взрослым приятелем. Женщина выделила им комнату и спустя 10 минут поднялась проведать сына. Ребенка она нашла полностью раздетым и укутанным в одеяло, он прятался на одной из полок в гардеробной.

Несовершеннолетний рассказал, что рабочий раздел его и трогал за интимные места. Москвичка обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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