Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве пятилетний мальчик прятался от насильника на полке в гардеробной в гостевом доме

SHOT: в Москве работник гостевого дома надругался над пятилетним мальчиком

close
Телеграм-канал «SHOT»

В Москве сотрудника гостевого дома подозревают в домогательствах в отношении пятилетнего мальчика, мать нашла ребенка раздетым в одной из комнат. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Жительница Москвы около двух лет назад открыла гостевой дом «Фоминское» в районе Троицка. Периодически хозяйка наведывалась туда вместе с пятилетним сыном. Мальчик быстро нашел общий язык с 43-летним разнорабочим, мужчина часто общался с ребенком и играл с ним.

В один из дней мальчик попросил мать отпустить его поиграть со взрослым приятелем. Женщина выделила им комнату и спустя 10 минут поднялась проведать сына. Ребенка она нашла полностью раздетым и укутанным в одеяло, он прятался на одной из полок в гардеробной.

Несовершеннолетний рассказал, что рабочий раздел его и трогал за интимные места. Москвичка обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее во Владикавказе сосед три года насиловал подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами