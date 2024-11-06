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В Крыму подросток забрался в трансформаторную будку и получил удар током

В Крыму подростка ударило током в трансформаторной будке

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СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Крыму следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая с 13-летним школьником, мальчика ударило током, спасти его не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 4 ноября в селе Кринички, 13-летний подросток забрался в помещение трансформаторной подстанции. Школьника ударило током, спасти пострадавшего медики не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается техническая документация по содержанию сооружения. Известно, что на подстанцию имелся свободный доступ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ростовской области девочка получила удар током, когда принимала душ на даче. Инцидент произошел в пригороде города Шахты. 14-летняя школьница гостила на даче у подруги. Девочка пошла в душ на приусадебном участке, во время водных процедур ребенка ударило током, спасти ее не удалось. По предварительной информации, короткое замыкание произошло в водонагревателе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ярославской области мальчик получил удар током на крыше поезда.

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