В Минцифры отметили высокие темпы регистрации авторов каналов в реестре Роскомнадзора

Авторы каналов с 10 тыс. и более подписчиков за четыре дня работы формы подали через Госуслуги более 13 тыс. заявлений для регистрации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Как уточнили в министерстве, лидером среди социальных сетей по регистрациям каналов стала платформа «ВКонтакте» — 39% зарегистрировавшихся принадлежат этой площадке. Из мессенджера Telegram зарегистрировавшихся 21%. При этом среди зарегистрировавшихся 17% владельцев каналов на американском видеохостинге YouTube.

«После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень», — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что в этот перечень уже вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры. При этом в ведомстве подчеркнули, что Telegram-канал Минцифры также уже зарегистрирован.

Ранее в министерстве сообщили, что на портале «Госуслуги» запущена форма для регистрации каналов и пабликов с аудиторией более 10 тыс. человек. Специальная форма начала работать с 1 ноября. Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.