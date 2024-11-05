Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минцифры отметили высокие темпы регистрации авторов каналов в реестре Роскомнадзора

Владельцы каналов подали более 13 тыс. заявлений для регистрации

close
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Авторы каналов с 10 тыс. и более подписчиков за четыре дня работы формы подали через Госуслуги более 13 тыс. заявлений для регистрации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Как уточнили в министерстве, лидером среди социальных сетей по регистрациям каналов стала платформа «ВКонтакте» — 39% зарегистрировавшихся принадлежат этой площадке. Из мессенджера Telegram зарегистрировавшихся 21%. При этом среди зарегистрировавшихся 17% владельцев каналов на американском видеохостинге YouTube.

«После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень», — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что в этот перечень уже вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры. При этом в ведомстве подчеркнули, что Telegram-канал Минцифры также уже зарегистрирован.

Ранее в министерстве сообщили, что на портале «Госуслуги» запущена форма для регистрации каналов и пабликов с аудиторией более 10 тыс. человек. Специальная форма начала работать с 1 ноября. Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами