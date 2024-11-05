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Блогер нашел фольгу в бургере из «ВкусВилла»

Mash: техноблогер обнаружил крышку из фольги в бургере из «ВкусВилл сгоряча»

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Freepik.com

Техноблогер Romancev768 обнаружил свернутую крышку из фольги в бургере из «ВкусВилл с горяча». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Чтобы вы понимали, горячая линия принесла мне «свои сожаления», — отметил блогер.

4 ноября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что одна из клиенток «ВкусВилл» нашла в варениках фрагмент скобы степлера. По данным канала, компания принесла извинения за этот случай и начислила ей стоимость продуктов бонусами. Еще один покупатель нашел в кесадилье фрагмент иглы, ему также вернули деньги. Другая покупательница обнаружила в крем-супе металлическую стружку.

Накануне во «ВкусВилле» ответили на жалобы покупателей из-за инородных предметов в продуктах. В пресс-службе сети рассказали «Газете.Ru», что сообщают покупателям о результатах проверок, но не до всех удается дозвониться.

Ранее врач объяснила возможные причины массового отравления россиян зефиром из «ВкусВилла».

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