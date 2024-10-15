Производитель зефира «Жизель» настаивает на безопасности продукта и готовит иски

Компания-производитель зефира «Жизель» убеждена в безопасности своего продукта и планирует обратиться в суд из-за появившихся в СМИ сообщений о случаях отравления им. Об этом сообщает РБК.

По словам коммерческого директора фабрики «Сокол» Михаила Шамиса, сведения об отравлениях зефиром, опубликованные в Telegram-каналах, не соответствуют действительности.

«Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения», — сказал Шамис.

12 октября Telegram-канал Mash сообщил, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический».

На это отреагировали во «ВкусВилле», заявив, что проведут внеплановую проверку качества продукции.

В «Пятерочке» уточнили, что от россиян не поступало ни одной жалобы на зефир «Жизель» с мальтитом, но на всякий случай решили приостановить его продажи до выяснения всех обстоятельств.

Ранее врач объяснила возможные причины массового отравления россиян зефиром.