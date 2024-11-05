Мошенники обманули пенсионерку, решившую посмотреть в сети видео для взрослых

В Приангарье пенсионерка стала жертвой мошенников, решив посмотреть в сети видео для взрослых. Об этом сообщает УМВД региона.

64-летняя женщина гостила у родственников в Братске. Она решила развлечь себя просмотром видео для взрослых, но оно оказалось платным. Россиянка платить не стала и закрыла.

Спустя некоторое время женщина открыла браузер и на экране телефона появилось уведомление якобы от правоохранительного ведомства. В фейковом письме злоумышленники пригрозили ей уголовной ответственностью и блокировкой IP за просмотр пикантного видео.

Напуганная пенсионерка перешла по указанной ссылке и оплатила несуществующий штраф в размере 8,5 тыс. рублей. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о хищении денег обманным путем.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей. Злоумышленник убедил ее обменять рубли на доллары через специальный чат в мессенджере. Женщина последовала инструкциям афериста и отправила средства на указанные им счета. Однако ожидаемой прибыли от инвестиций не последовало, а злоумышленники перестали выходить на связь.

Ранее в Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала мошенникам более 31 млн рублей.