В 76 парках Подмосковья провели праздничные мероприятия в честь Дня народного единства

В 76 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство» в День народного единства, 4 ноября, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Всего мероприятия в парках региона посетили 23 тыс. человек.

Для гостей провели концертные программы, выставки, мастер-классы, викторины и другие активности.

В Центральном парке Ногинска прошло шествие в костюмах народов России и показательное выступление по шапочному бою, а в Воскресенске состоялось показательное выступление сектора казачьей культуры «Наследие предков».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).