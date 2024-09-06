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Жена Игоря Стрелкова заявила, что он не уходит из колонии на СВО

Жена Стрелкова назвала вбросом новость о его отправлении на СВО

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Жена осужденного экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская назвала «вбросом» сообщения о том, что ее супруг отправляется в зону СВО. Об этом Регинская заявила «Газете.Ru».

«Это вброс, не является действительностью. Кто-то сделал вброс», — ответила Регинская на просьбу прокомментировать новость о выходе Стрелкова из колонии.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов в свою очередь заявил «Газете.Ru», что воздержится от комментариев, «чтобы не навредить» своему подзащитному.

«Это слухи, ни опровергнуть, ни подтвердить это я не могу. Официального подтверждения этой информации нет, поэтому давайте дождемся. Я привык верить бумагам», — сказал он.

О том, что защите Стрелкова удалось добиться разрешения на отправление в зону СВО, сообщил SHOT. По данным издания, ему заменили лишение свободы на службу в зоне спецоперации.

Игорь Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма. Стрелков признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее адвокат заявил, что Игорь Стрелков не стоит на учете как склонный к побегу.

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