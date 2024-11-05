Россиянин чуть не ослеп из-за штыря в мозгу

В Краснодаре спасли мужчину, который чуть не ослеп из-за штыря, находившегося у него в мозгу. Об этом сообщает Краевая клиническая больница №2.

По информации медучреждения, во время планового осмотра мужчины, который до этого перенес операцию на шейных позвонках, медики обнаружили у него патологию. Штанга из металлоконструкции мигрировала в заднюю черепную ямку и проникла в мозг — сдавливание затылочных долей вызывало ухудшение зрения. Кроме того, у него возникло отверстие в затылочной кости, которого там не должно было быть.

Однако жизненно важные структуры пациента не пострадали, а его состояние было стабильным. Врачи провели ему экстренное хирургическое лечение.

Отмечается, что аналогичные случаи, описанные в зарубежных источниках, часто заканчивались тем, что медикам не удавалось спасти пациента. Ранее подобное не было задокументировано в российской литературе.

Ранее россиянин попал в реанимацию после ужина с грибами в Петербурге.