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Решение Норвегии ужесточить возрастной контроль на соцплатформах назвали вынужденной мерой

Эксперт РОЦИТ Ксензов: Норвегия серьезно воспринимает угрозы от западных платформ

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Shutterstock

Решение Норвегии повысить минимальный допустимый возраст для социальных сетей до 15 лет показывает, насколько серьезно страны воспринимают угрозы, исходящие от западных интернет-платформ, считает эксперт РОЦИТ Максим Ксензов.

«Исследования давно подтверждают, что западные площадки оказывают негативное влияние на психику детей», — сказал он.

Ксензов добавил, что россияне, в отличие от норвежцев, могут обезопасить себя, переходя на отечественные платформы.

«У нас уже представлен большой выбор качественных аналогов западным площадкам. И несомненный плюс наших платформ – они намного серьезнее подходят к модерации контента», — сказал Ксензов.

По мнению российского общественного деятеля, правозащитника, председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артура Шлыкова, решение Норвегии ужесточить возрастной контроль на социальных платформах является вынужденной мерой для борьбы с негативным влиянием западных онлайн-площадок.

«Западные ИТ-компании, чьи алгоритмы формируют и навязывают предпочтения детям, заботятся прежде всего о прибыли, а не о безопасности пользователей. Эти алгоритмы превращают детей в «продукт» в экономике внимания, где человеческое развитие и психическое здоровье отходят на второй план», — отметил Шлыков.

Он добавил, что государство вынуждено вводить запрет, так как компании слишком долго игнорируют безопасность пользователей.

«Повышение возрастного ограничения можно считать сигналом о том, что общество начинает противостоять бесконтрольному влиянию западных онлайн-площадок», — сказал он.

Напомним, Норвегия собирается повысить минимальный допустимый возраст для использования социальных сетей до 15 лет, усиливая меры по защите детей от влияния крупных технологических компаний. Сейчас в Норвегии установлен минимальный возраст для социальных сетей в 13 лет.

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