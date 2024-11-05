Решение Норвегии ужесточить возрастной контроль на соцплатформах назвали вынужденной мерой

Решение Норвегии повысить минимальный допустимый возраст для социальных сетей до 15 лет показывает, насколько серьезно страны воспринимают угрозы, исходящие от западных интернет-платформ, считает эксперт РОЦИТ Максим Ксензов.

«Исследования давно подтверждают, что западные площадки оказывают негативное влияние на психику детей», — сказал он.

Ксензов добавил, что россияне, в отличие от норвежцев, могут обезопасить себя, переходя на отечественные платформы.

«У нас уже представлен большой выбор качественных аналогов западным площадкам. И несомненный плюс наших платформ – они намного серьезнее подходят к модерации контента», — сказал Ксензов.

По мнению российского общественного деятеля, правозащитника, председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артура Шлыкова, решение Норвегии ужесточить возрастной контроль на социальных платформах является вынужденной мерой для борьбы с негативным влиянием западных онлайн-площадок.

«Западные ИТ-компании, чьи алгоритмы формируют и навязывают предпочтения детям, заботятся прежде всего о прибыли, а не о безопасности пользователей. Эти алгоритмы превращают детей в «продукт» в экономике внимания, где человеческое развитие и психическое здоровье отходят на второй план», — отметил Шлыков.

Он добавил, что государство вынуждено вводить запрет, так как компании слишком долго игнорируют безопасность пользователей.

«Повышение возрастного ограничения можно считать сигналом о том, что общество начинает противостоять бесконтрольному влиянию западных онлайн-площадок», — сказал он.

Напомним, Норвегия собирается повысить минимальный допустимый возраст для использования социальных сетей до 15 лет, усиливая меры по защите детей от влияния крупных технологических компаний. Сейчас в Норвегии установлен минимальный возраст для социальных сетей в 13 лет.