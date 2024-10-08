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Петербурженка получила штраф за пьяный дебош в самолете, летевшем в Пермь

В Перми оштрафовали петербурженку, устроившую пьяный дебош в самолете

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Управление на транспорте МВД России по УрФО/VK

В Перми петербурженку привлекли к административной ответственности за пьяный дебош в самолете. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 октября на рейсе Петербург — Пермь. 30-летняя жительница Петербурга во время полета нарушала общественный порядок, употребляла спиртные напитки и нецензурно выражалась, игнорируя замечания бортпроводников.

К приземлившемуся самолету с дебоширкой вызвали наряд полиции. Стражи порядка задержали петербурженку, во время доставления в дежурную часть она оказывала правоохранителям сопротивление. Им пришлось применить силу и надеть на россиянку наручники. Отмечается, что женщина ранее не имела проблем с законом.

На петербурженку составили административный протокол. Пермский районный суд оштрафовал ее на три тысячи рублей. Кроме того, материал по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ в отношении россиянки направили в Ространснадзор.

Ранее россиянка устроила дебош в самолете из-за люксовой сумки и угодила в полицию.

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