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Житель Челябинской области прилетел из МинВод в Петербург со взрывателем в рюкзаке

Россиянин пронес в самолет взрыватель и долетел из Минеральных Вод в Петербург

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Александр Гальперин/РИА Новости

Возвращавшийся со службы россиянин забыл в рюкзаке взрыватель и без проблем попал на рейс Минводы — Санкт-Петербург, сообщает «Авиаторщина».

На днях мужчину с подозрительным предметом в ручной клади остановили на пункте досмотра в зоне транзитного контроля аэропорта Пулково. Об опасной находке, внешне схожей со взрывателем, доложили оперативным службам. Стражи порядка прибыли на место и установили, что пассажир вез в рюкзаке электродетонатор. Владельца устройства, которым оказался 39-летний житель Челябинской области, задержали и опросили.

Мужчина признался, что возвращался на малую родину со службы из Минеральных Вод транзитом через Петербург. Он также сообщил, что плохо проверил рюкзак перед вылетом. По факту произошедшего ведется проверка, сейчас правоохранители выясняют, как в аэропорту вылета пропустили при досмотре пассажиров запрещенный предмет.

Ранее пожилой путешественнице удалось пролететь через всю Европу, не имея билета на самолет.

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