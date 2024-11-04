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Петербурженка оттаскала сотрудницу пункта доставки за волосы из-за ее перерыва

В Шушарах женщина напала на сотрудницу ПВЗ, которая решила сделать перерыв

В Шушарах пришедшая за заказом в ПВЗ женщина оттаскала сотрудницу за волосы из-за перерыва, сообщает «Фонтанка».

Видео, на котором жительница ЖК «Босфор» нападает на работницу ПВЗ OZON, появилось в чате жилого комплекса на более чем 5 тыс. человек. На записи видно, как женщина с собакой с силой ударила девушку о косяк входной двери, а когда-та попыталась ее пнуть в ответ, схватила жертву за волосы и опрокинула на землю. Затем она затолкала пострадавшую в помещение и сама зашла внутрь.

Сообщается, что потерпевшую госпитализировали, а в пресс-службе OZON отметили, что готовы при необходимости оказать ей помощь. В полиции, куда 25-летняя потерпевшая обратилась с заявлением, уже приступили к проверке по факту инцидента.

«Телефонограмм о состоянии пострадавшей в полицию пока не поступало. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента», — уточнили в ведомстве.

Ранее мужчину, терроризировавшего сотрудниц ПВЗ Wildberries во Владивостоке, отправили лечиться.

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