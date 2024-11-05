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«Просто крик души»: во Владикавказе магазин запретил мужчинам-осетинам покупать прокладки

Во Владикавказе мужчинам-осетинам запретили покупать женские прокладки

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Телеграм-канал «Сапа 15»

Минимаркет на улице Магкаева во Владикавказе запретил мужчинам-осетинам покупать прокладки, сообщает «Сапа 15».

По данным Telegram-канала, соответствующее объявление недавно появилось в торговом зале по решению администратора магазина Залины, но уже через пару дней его сорвал кто-то из посетителей. Женщина рассказала, что обратилась к покупателям, так как мужчины-осетины все чаще стали приобретать средства женской гигиены, вероятно, забыв о «великом прошлом» своего народа. Из соображений патриотизма в торговой точке решили напомнить горожанам, что «их предки так не поступали». Больше всего продавщиц возмущает, что мужчины выходят из магазина с пачками прокладок, даже не убирая их в пакет.

«Вы себе представляете, что в этом доме может происходить, если женщина, будучи на ногах, абсолютно здоровая, просто по лени или по какой-то легкомысленной причине может сказать мужчине: «Иди, принеси мне прокладки»? <...> Мы не хотели никого задевать, просто хотели напомнить мужчинам, что они осетины. <...> Это просто крик души был. Нам, девочкам, было стыдно, когда очередной осетин брал прокладки и уходил без пакета», — отметила Залина.

Администратор признала, что этот запрет является нарушением прав потребителей. В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что средства личной гигиены относятся к категории товаров повседневного спроса и должны быть доступны для приобретения всем категориям гражданам.

«Отказ в продаже таких товаров — прямое нарушение прав потребителей и антидискриминационных норм», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее испанским женщинам разрешили брать «отпуск» во время болезненной менструации.

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