В Крыму пятеро туристов заблудились ночью на горе Бойко

В Бахчисарайском районе Крыма спасатели помогли пятерым туристам, заблудившимся во время похода, людей вывели из труднодоступной местности. Об этом сообщает МЧС республики.

Пятеро туристов отправились в поход на гору Бойко, с наступлением темноты они сбились с пути и не смогли самостоятельно вернуться в лагерь. Путешественники обратились за помощью в экстренные службы.

В спасательной операции участвовали восемь спасателей и две единицы техники, заблудившихся удалось найти и вывезти к ближайшему населенному пункту. Медицинская помощь туристами не потребовалась. В МЧС республики отметили, что всем путешественникам необходимо проходить регистрацию, прежде чем отправляться в поход по незнакомой местности.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области спасли пенсионерку, которая ушла за грибами и пропала, ее нашли в зарослях камыша через два дня. Женщину эвакуировали из леса и госпитализировали. Информации о ее состоянии не поступало.

Ранее турист отправился посмотреть на горы Колумбии и упал со скалы после попытки сделать селфи.