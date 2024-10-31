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Хозяйка нашла свою кошку спустя 13 лет после пропажи

Daily Mail: шотландка спустя 13 лет нашла пропавшую кошку благодаря фото в соцсетях

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Susan Manson/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Шотландии нашла свою кошку спустя 13 лет после пропажи, пишет Daily Mail.

Сьюзен Мэнсон рассказала, что ее кошка Мона сбежала из дома 13 лет назад. Все это время женщина не знала, где могла быть питомица, и давно потеряла надежду увидеть ее снова. Однако на прошлой неделе, когда шотландка пролистывала соцсети, увидела фотографии бродячей кошки.

Мэнсон обратила внимание, что у животного на фото такая же отметина на боку, как и Моны. Решив попытать удачу, Мэнсон узнала, где был сделан снимок, и отправилась в тот район на поиски. План сработал — женщина нашла питомицу под мусорным баком.

После осмотра у ветеринара выяснилось, что 16-летняя кошка в целом здорова. Где Мона провела все это время, остается загадкой, но владелица предполагает, что кто-то подкармливал ее.

«Я просто на седьмом небе от счастья», — добавила она.

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