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Более 3 тысяч человек посетили фестиваль в честь Дня народного единства в Москве

Онлайн-трансляцию фестиваля «1612» посмотрели более 350 тысяч россиян

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Институт развития интернета

Более 3 тыс. человек посетили тематический фестиваль «1612», который прошел в Москве 4 ноября в честь Дня народного единства.

Также для интернет-пользователей была запущена онлайн-трансляция, к которой подключились более 350 тыс. человек.

Организаторы создали на площадке фестиваля атмосферу Руси позднего Средневековья.

Как отметил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк во время церемонии открытия фестиваля, компьютерные технологии открывают для человека невероятные возможности.

«Но одновременно с этим в сети могут распространяться исторические фейки. Призываю быть максимально критичным при использовании любой информации и при работе с ней», — сказал он.

На фестивале для посетителей провели лекции о периоде Смутного времени России. Также на площадке прошла панельная дискуссия «Игры как социально-значимый элемент культурного кода», в которой приняли участие генеральный директор студии «Сайберия Нова» (разработчик игры «Смута») Алексей Копцев, заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков и генеральный директор игровой студии Ninsar Games и разработчик игры «Сатурн» Егор Сечинский.

Помимо образовательных мероприятий, презентаций и панельных сессий для гостей фестиваля «1612» в течение всего дня были доступны разнообразные игры, мастер-классы и активности, благодаря которых посетители смогли погрузиться в атмосферу средневековой Руси.

В игровых зонах участники попытали свои силы во время игры в дженгу из березы, получили личное тайное напутствие из киоска предсказаний, попробовали блюда ушедшей эпохи во время гастрономической ярмарки, а также приняли участие в настоящей битве подушками на бревне.

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