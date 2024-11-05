Сотрудник пресс-службы главы Находки грубо обозвал школьника из-за вопроса губернатору

Представитель пресс-службы главы города Находки Владимир Ко резко отозвался о школьнике, который задал вопрос губернатору Олегу Кожемяко. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток №1».

В комментариях под одним из постов губернатора мальчик написал:

«Здравствуйте, Олег Кожемяко. До какого числа каникулы?»

Этот безобидный вопрос очень возмутил сотрудника пресс-службы мэра, из-за чего тот посвятил мальчику отдельный пост на своей странице в социальных сетях. В посте со скриншотом вопроса Ко назвал мальчика еще не «жертвой ЕГЭ».

«Ну, правда, это точно еще не «жертва ЕГЭ»... Но, черт возьми, откуда они такие берутся???» — написал он.

Обсуждение школьника продолжилось в комментариях, где мужчина и вовсе не стал стесняться в выражениях, высказавшись о мальчике матом. По мнению Ко, ребенок не может сам найти информацию и воспитывается неправильно.

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