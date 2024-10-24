Свердловская учительница назвала шестиклассника «придурком» и ударила его по спине

В Свердловской области школьная учительница несколько раз толкнула, ударила по спине и оскорбила шестиклассника. Об этом сообщает газета «Вечерний Карпинск».

По информации газеты, инцидент произошел в школе №26 города Волчанска. Учительница пять раз толкнула и один раз ударила учащегося по спине. Кроме того, она оскорбила мальчика. Случившееся заснял на камеру другой шестиклассник.

«Ты че улыбаешься, придурок? Кому смешно? Кто тебе сказал, что ты можешь себя так вести? Как ты разговариваешь со мной? Как ты доводишь учителей? Кто ты вообще такой, что ты из себя представляешь? Писелявка мелкая», — ругалась педагог, передает «Вечерний Карпинск».

Причина конфликта школьника и учительницы не уточняется, однако родители утверждают, что такие случаи были и раньше. По их словам, руководство учебного учреждения закрывает глаза на подобные инциденты.

Ранее педагога из Коми отстранили от преподавания после того, как он назвал ученика «чмошником».