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Сибирячка пожаловалась на выдуманный терапевтом протокол осмотра

Тюменка пожаловалась на выдуманный терапевтом протокол осмотра

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Andreas Arnold/Globallookpress.com

Жительница Тюмени рассказала о враче-терапевте одной из городских поликлиник, которая якобы выдумала протокол осмотра. Об этом пациентка рассказала в беседе с изданием «72.ru».

По словам сибирячки, она пришла на прием к врачу в поликлинику №5 с симптомами простуды. Женщина утверждает, что медик, не осмотрев ее, внесла в протокол данные о ее росте, весе, давлении и другие.

«У меня есть протокол осмотра. Там написано: кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски, умеренно влажные. Она не смотрела мою кожу, чтобы это утверждать», — посетовала тюменка.

Единственное, что было указано в протоколе из указаний пациентки — ее отказ от приема одного из препаратов.

Тюменка, ознакомившись с документом, обратилась к главному врачу, а затем вновь к терапевту — во время повторного приема доктор согласилась, что не проводила осмотр, а также отметила, что удалила внесенную в протокол информацию.

Журналисты попытались связаться с врачом, но та не стала комментировать ситуацию.

В региональном депздраве отметили, что пациентка может обратиться к заведующему терапевтическим отделением или к заведующему филиалом поликлиники.

Ранее в Ульяновске женщина с пневмонией пожаловалась, что не смогла сделать рентген ни в одной больнице.

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