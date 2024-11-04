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Кашляющей кровью россиянке не смогли помочь после нескольких часов ожидания в больнице

В Ульяновске женщина с пневмонией не смогла сделать рентген ни в одной больнице

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Depositphotos

В нескольких медучреждениях Ульяновска не смогли помочь местной жительнице из-за отсутствия пульмонолога и рентгенолога. Об этом горожанка сама рассказала в сообществе «Ульяновск Life» во «ВКонтакте».

По словам пострадавшей, 2 ноября она пришла в поликлинику по месту жительства с жалобами на высокую температуру, недомогание, сильный кашель с кровью и насморк. После двух с половиной часов ожидания женщина все же попала на прием к дежурному терапевту. Врач предположила, что это может быть пневмония, но из-за сокращенного рабочего дня в медучреждении не смогли сделать рентгеновский снимок. Терапевт выписала пациентке направление на экстренную госпитализацию в приемное отделение на улице Лихачева и заверила, что там ей обязательно помогут.

Но выяснилось, что и здесь рентген сделать не могут, так как отсутствуют врачи-пульмонологи и рентгенолог. Затем больная поехала в районную больницу в Ишеевке, но несмотря на то, что там рентгенологический кабинет работал, женщине отказали в проведении обследования, так как не смогли внести запись в компьютер. Пациентке пришлось вернуться в свою поликлинику, в итоге врач извинилась и выписала ей лечение без рентгеновского снимка.

Женщина уверена, что ее случай не единственный, и теперь надеется привлечь внимание к существующей в городе проблеме с экстренной медицинской помощью.

Ранее в Волгоградской области пациенты попали на прием к пьяному травматологу.

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