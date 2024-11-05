Мужчина обратился в Верховный суд Башкирии после того, как ему отказали в маникюре

В Башкирии завершилось судебное разбирательство по делу о дискриминации при оказании услуг. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, 25-летний Арсен из Уфы обратился в суд с иском против московского салона красоты SODA, где ему отказали в предоставлении услуги маникюра. Мужчина также подал жалобы в полицию и Роспотребнадзор. В разговоре с журналистами он предположил, что отказ мог быть связан с давним конфликтом между руководством салона и его братом, который ранее работал этом заведении.

Уфимский суд вынес решение в пользу истца и обязал ответчика оказать Арсену услугу маникюра с покрытием ногтей лаком, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей. Представители SODA заявили, что намерены продолжить судебное разбирательство, выразив нежелание оказывать услугу данному клиенту. Дело дошло до рассмотрения в Верховном суде республики.

Ранее отстраненный из-за маникюра вратарь «Иркутска» объяснил решение покрасить ногти.