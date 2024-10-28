«Отмечал день рождения»: решившего сделать маникюр дальнобойщика задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали дальнобойщика, который устроил дебош в салоне красоты. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел днем 26 октября в одном из салонов красоты в Кировском районе города. Агрессивный посетитель внезапно стал оскорблять мастера и владелицу салона, испуганные женщины вызвали на место силовиков.

«О мужчине известно, что он дальнобойщик, который пришел в салон красоты на маникюр. Днем ранее он отмечал свой 46-ой день рождения», — уточнили в пресс-службе агентства.

Задержанного доставили в отдел внутренних дел. Сегодня стало известно, что полиция начала проверку по факту инцидента. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в ведомстве.

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