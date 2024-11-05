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На Камчатке силовики задержали банду, вымогавшую 2 млн рублей у участника СВО

ТАСС: на Камчатке арестовали четырех человек, вымогавших 2 млн рублей у бойца СВО

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском задержаны четверо местных жителей по подозрению в вымогательстве крупной суммы у участника СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ региона.

Банда из четырех человек требовала деньги у участника СВО, который проходил реабилитацию после полученного ранения. Преступники требовали у мужчины два миллиона рублей.

Злоумышленники заставили россиянина написать расписку о том, что он должен крупную сумму денег неоднократно судимому лидеру преступной группировки. Подозреваемых удалось задержать. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Волгограде конфликт между компанией местных жителей и участником СВО закончился уголовным делом. Подозреваемые напали на участника Специальной военной операции, после чего отобрали телефон и банковскую карту. С нее подростки сняли три миллиона рублей. Известно, что в момент произошедшего боец восстанавливался после ранения.

Ранее бойца СВО из Волгоградской области обокрали и вывезли в коттедж для работы.

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