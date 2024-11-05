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На Ставрополье двое приятелей совершили краж на 67 млн рублей за три года

В Ставропольском каре раскрыта серия краж на 67 млн рублей

Сотрудники ставропольской полиции задержали двух воров-домушников, подозреваемых в серии краж на 67 млн рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, двое мужчин из Пятигорска и Кисловодска в течение трех лет совершали кражи из частных домов на территории Ставропольского края и Минеральных Вод. Злоумышленники похищали ювелирные изделия, бытовую технику и другое ценное имущество.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых по местам их жительства. В ходе обысков изъяты драгоценности, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.

Общий ущерб от серии краж составил 67 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено 13 уголовных дел, фигуранты заключены под стражу. Устанавливаются возможные сообщники грабителей.

Ранее у бизнесмена из Петербурга похитили около 47 млн рублей из дома, возбуждено уголовное дело.

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