В Перми отец-педофил полгода насиловал шестилетнюю дочь

В Перми осудили местного жителя, который полгода насиловал шестилетнюю дочь и снимал с ней видео, за 19 эпизодов насилия он получил 23 года колонии. Об этом сообщает kp.ru.

По данным следствия, с июня по ноябрь 2023 года мужчина 19 раз изнасиловал собственную дочь и снимал процесс на видео. Девочка проживала с матерью, отец забирал ее в гости на выходные. Поймать преступника помогли зарубежные спецслужбы.

«Сотрудники зарубежной интернет-компании обнаружили на своем облачном хранилище детскую порнографию. Установив, что пользователем «облака» является житель Европы, они направили информацию в Интерпол, который связался с российскими правоохранительными органами. В итоге, сотрудники следственного управления и полиции задержали 38-летнего жителя Перми», — сообщает kp.ru.

Насильника задержали, экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сексуальных предпочтений в форме педофилии. Мужчина вину в совершенных им преступлениях признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу и пытался сбежать в Узбекистан.